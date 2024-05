Basta pregiudizi contro la cucina inglese La storia di Smith' s British a Torino - l' unico ristorante britannico in Italia

(Di sabato 11 maggio 2024) Se il filetto alla Wellington è forse il piatto più iconico della cultura gastronomica britannica è risaputo che i sapori di oltremanica non siano certo tra i più rinomati e apprezzati dagli appassionati gourmet. Laviene spesso banalizzata e accomunata a quel piatto stereotipato che porta il nome di Fish & Chips, ma ha ben altro da raccontare e, qui a, lo sappiamo ormai da qualche anno. Nella città della Mole Antonelliana si trova infatti l’inche un paio di domeniche al mese propone anche Brunch e Afternoon Tea rigorosamente originali. Si chiama’s, si trova in zona Cenisia, ed è stato aperto sei anni fa da Adame Manuela Badino. Ma i ...

