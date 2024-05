FOTO Salerno - pistola in acqua | polizia la recupera sul Lungomare Trieste

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati gli agenti della sezione delladi Stato che operano a mare are dalle acque situate suldi, nella parte antistante il bar Embarcadero, unache era abbandonata in. A notare la presenza sospetta alcuni passanti. Le acque particolarmente limpide questa mattina hanno fatto notare la presenza dell’oggetto misterioso che, subito, agli occhi dei cittadini, è apparsa essere un’arma. Da qui la richiesta e l l’intervento dellache con la squadra che opera a mare hato l’arma. I poliziotti hanno raggiunto lo specchio d’in sella alle moto d’ed una volta raggiunta l’area dove era stata ...

