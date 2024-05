Afghanistan - salgono a 311 le vittime delle inondazioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Secondo un rapporto provvisorio inviato all'Agenzia France Presse dal Programma alimentare dell'Onu (Wfp), le improvviseche hanno colpito la provincia settentrionale di Baghlan hanno provocato 311 morti. Poco prima, un'altra agenziaNazioni Unite, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), aveva dichiarato che più di 200 persone erano rimastenelle violentissime alluvioni di ieri.

