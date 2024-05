La sfida di Francesco per la natalità come scelta e non come ideologia

(Di sabato 11 maggio 2024) Agli Stati Generali sullaè rimasto da solo? La sua idea di inverno demografico ha fatto presa, tempo fa, ma oggi che si tratta di scegliere tra politiche attive per la famiglia e slogan per l’individualismo consumista, pochi sembrano disposti ad ascoltarlo. Basti dire del suo discorso sulle potenziali madri.da una parte nota che i contraccettivi sono un’industria tra le più fiorenti,quella delle armi, dall’altra chiede che le madri non debbano scegliere tra lavoro e cura dei figli. Il senso dei due terminali del discorso è questo: quanto si investe sul futuro? E soprattutto, chi investe sul futuro?ha chiesto anche di favorire lariducendo il precariato giovanile, facilitando l’acquisto della prima casa per chi, ...

Associazioni: Acli, il 27° Congresso nazionale sarà dedicato a "Il coraggio della pace" - ...rilanciare una linea che oggi ci vede parte integrante della Chiesa sinodale di Papa Francesco; ci ... dalla sanità, dal lavoro dignitoso, dal diritto alla casa, ad una famiglia, alla natalità. È questo ...

Papa Francesco: ' Gli anticoncezionali sono come le armi, impediscono la vita' - La natalità resta uno dei problemi centrali per l'Italia e l'Europa, con le culle vuote e meno speranza per il futuro. Papa Francesco , intervenendo agli Stati generali della natalità, ha chiesto ai governi 'un impegno maggiore' e 'politiche coraggiose' per fare in modo che le giovani coppie, oggi assillate dalla ...