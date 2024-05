Fedez - rissa in discoteca con Cristiano Iovino prima del pestaggio

Fedez e la nuova indiscrezione: pizzicato a baciare Ludovica Di Gresy, ma prima c'è stata una rissa con Cristiano Iovino - fedez e la nuova indiscrezione: pizzicato a baciare Ludovica Di Gresy, ma prima c'è stata una rissa con cristiano Iovino - Nuove voci sulle serate in discoteca di fedez mettono in cattiva luce il rapper, dove sarà la verità tra gli scatti rubati e le ricostruzioni degli inquirenti ...

Fedez, la rissa con Iovino e l'intervento degli ultras del Milan. Quelli dell'Inter invece... - fedez, la rissa con Iovino e l'intervento degli ultras del Milan. Quelli dell'Inter invece... - Nella notte tra il 21 e il 22 aprile la lite in discoteca a Milano tra il rapper ex di Chiara Ferragni (supportato da alcuni amici frequentatori della Curva Sud) e il personal trainer dei vip, amico d ...

Fedez, rissa con Cristiano Iovino per una ragazza: pugni, calci e bicchieri volati. Cosa è accaduto - fedez, rissa con cristiano Iovino per una ragazza: pugni, calci e bicchieri volati. Cosa è accaduto - In realtà dopo il fattaccio che i due gruppi si diano un nuovo appuntamento in un’altra zona di Milano: per chiarire o per il secondo round non è chiaro. Quello che viene riportato dalla cronaca è che ...