LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | Chamizo agli ottavi col brivido! Honis ai quarti! Russo e Liuzzi in corsa per Parigi! Delusione Conyedo

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50: Caneva schiena l’avversari ed è avanti 6-2 14.49: parte aggressivo sulle gambe del rivale Goncalves e ottieme i primi due punti ma Caneva risponde subito e si porta sul 2-2 14.48: E’ il momento di Aron Caneva che affronta il brasiliano Goncalves. In palio idella categoria -86 kg 14.47: nella categoria 86 kg il polacco Jezierzanski batte il coreano Kim e va ai14.42: Neglidella categoria 125 kg il turkmeno Saparova batte l’austriaco Ludescher 14.40: poche idee, poca brillantezza, una prova molto negativa quella diche abbandona il sogno di poter bissare il podio di Tokyo. Vince Diaz meritatamente 4-1. L’azzurro ha fatto proprio poco per provarci ed è subito fuori. Attendiamo gli sviluppi per un eventuale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41: Il coreano Yun si qualifica per gli ottavi di finale della categoria -74 e ora tocca a Chamizo contro il cinese Lu 12.32: Il moldavo Sacultan e lo statunitense Retherford si qualificano per gli ...

LIVE Lotta, Preolimpico 2024 in DIRETTA: vai Chamizo, contro tutto e tutti! C’è anche Conyedo - LIVE Lotta, Preolimpico 2024 in diretta: vai Chamizo, contro tutto e tutti! C’è anche Conyedo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale ...

Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv: orari 10 maggio, programma, streaming, italiani in gara - Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv: orari 10 maggio, programma, streaming, italiani in gara - Dopo aver chiuso senza pass per Parigi 2024 la prima giornata, dedicata alla greco-romana, l'Italia della lotta si appresta ad affrontare la seconda del ...

Parigi 2024: Qualificazioni lotta, ultima chiamata per Frank Chamizo - Parigi 2024: Qualificazioni lotta, ultima chiamata per Frank Chamizo - Servira' tutta la forza dei lottatori e delle lottatrici, sui quali le sensazioni sono ottime, ma anche quel pizzico di 'fortuna' mancato nei due tornei di qualificazione diretta gia' passati ...