Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

L’ Atalanta batte in rimonta la Salernitana nel match di lunedì alle ore 18:00. Ecco chi non si è salvato tra i campani Era prevedibile che la Salernitana , ormai retrocessa, perde sse in casa con l’ Atalanta , impegnata a raggiungere in via diretta un ...

Stefano Colantuono è intervenuto alla vigilia della sfida tra Salernitana e Juventus, valida per la 36^ giornata di Serie A: “Ci aspetta una partita più difficile del solito contro una squadra alla ricerca dell’aritmetica per la qualificazione alla ...

JUVENTUS - Allegri: "Sceglierò la miglior formazione possibile per affrontare la Salernitana" - JUVENTUS - Allegri: "Sceglierò la miglior formazione possibile per affrontare la salernitana" - "Sceglierò la miglior formazione possibile per affrontare la salernitana: andranno in campo i migliori, sperando che siano quelli giusti, e poi penseremo all'Atalanta": il tecnico della Juventus, Mass ...

Juventus-Salernitana: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Juventus-salernitana: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Salernitana, Colantuono "In casa Juve con mentalità e spirito giusto" - salernitana, colantuono "In casa Juve con mentalità e spirito giusto" - 'Mi aspetto una prestazione come quella con l'Atalanta'.SALERNO (ITALPRESS) - Con una salernitana già retrocessa da tempo, colantuono cerca di ...