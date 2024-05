Traffico Roma del 11-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 17:30 in programma una manifestazione con corteo tra Piazza Vittorio e piazzale Aldo Moro con una deviazione per otto linee di bus e per i tram 5,14 dettagli e aggiornamenti sumobilita.it domani invece Dalle prime ore del mattino e sino alle 15 e 30 nell’area tra Piazza Bocca della Verità a Piazza Venezia Il Colosseo è il Circo Massimo è in programma l’edizione numero 25 della Comer Race For The Cure iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori del seno Per quel che riguarda la viabilità sono previste chiusure ale modifiche per 36 linee tra bus e tram In collaborazione con Luce Verde infomobilità