Calcio | Psg Enrique Addio Mbappé? L' anno prossimo saremo più forti

(Di sabato 11 maggio 2024) "Dobbiamo continuare a competere e vincere titoli" PARIGI (FRANCIA) - "E' una cosa che sapevamo tutti da molto tempo. Lo sapevate tutti. Lo scenario resta lo stesso. Tutte le mie decisioni sono sempre state prese per cercare di mandare in campo la squadra migliore. Credo che tutte le parti si siano

"Non basta che lo siano solo proprietà o dirigenza..." LONDRA (INGHILTERRA) - "Stiamo già lavorando e pianificando il precampionato. Abbiamo avuto alcuni incontri per organizzare la prossima stagione e ovviamente per lavorare in futuro". Mauricio ...

2024-05-10 21:00:00 Arrivano conferme: Dopo l’annuncio dell’addio al Psg, Kylian Mbappé è a un passo dal Real Madrid . Tra un paio di settimane il giocatore lascerà il club francese, il contratto in scadenza a fine giugno non verrà rinnovato e così ...

Calcio: Simone Inzaghi premiato martedì a Piacenza - calcio: Simone Inzaghi premiato martedì a Piacenza - Martedì 14 maggio Simone Inzaghi sarà premiato a Piacenza, la sua città, come primo allenatore piacentino a vincere il campionato di calcio di serie A. (ANSA) ...

Bari-Ternana: tutte le info sui biglietti per l'andata dei play-out di Serie B - Bari-Ternana: tutte le info sui biglietti per l'andata dei play-out di Serie B - Dalle 15 dell'11 maggio parte la vendita dei biglietti per la gara di andata dei play-out di Serie B in programma il 16 maggio alle 20:30 al San Nicola. Prelazione per gli abbonati, vendita libera dal ...

I nomi delle mamme sulle maglie in Serie A Sono una vittoria, soprattutto per i calciatori - I nomi delle mamme sulle maglie in Serie A Sono una vittoria, soprattutto per i calciatori - In occasione della Festa della Mamma, nella 36esima giornata di campionato 7 squadre scenderanno in campo con i cognomi materni dei giocatori sulle magliette ...