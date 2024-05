LIVE Napolitano-Shang 4-5 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | due game persi da 40-0 per l’azzurr - torna in bilico il 1° set

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NARDI-RUNE DALLE 20.30 40-0 Prima vincente! Forza!! 30-0 PRIMA VINCENTE! 15-0 BENE! Serve&volley, senza paura! 5-4 Smorzata vincente del cinese. 40-15 Largo il dritto di! 40-0 Prima vincente. 30-0 Prima slice vincente. 15-0 Servizio e dritto per un redivivo. 4-4 Niente, doppio fallo (1°). Bruttissima coppia dipero. Entrambida 40-0. 40-A Largo il dritto in manovra del biellese. 40-40 Incredibile, non risponde di dritto sulla seconda. GRAZIE! 40-A Rallenta tutto di un colpo, rovescio in mezzo alla rete. Eccola la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.50 Il record di vittorie consecutive è una questione molto articolata. Partiamo dal presupposto che nessuno è mai riuscito a imporsi per 3 volte di fila a Le Mans! Otto centauri ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.50 siamo ormai a due ore di corsa , con una media oraria di 38,4 km/h. 14.47 Tratto in contropendenza e Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) a prendere una ...

Hellas Verona – Torino: diretta live e risultato in tempo reale - Hellas Verona – Torino: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Hellas Verona - Torino di Domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie A ...

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Serie A 2023/24 - diretta Sky e NOW 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Aggiornato al11 maggio 2024, 12:52. News, Palinsesti, Video | Sky, Sport, Cinema, NOW, DAZN, Tv, diretta, live, Streaming, 4K, HD Cosa aspettate Venite a ...

MotoGP Le Mans: Sprint Race Gp Francia diretta LIVE - MotoGP Le Mans: Sprint Race Gp Francia diretta live - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul circuito di Le Mans. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma per le 15.00 ...