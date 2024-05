Padova - 90enne denuncia il marito violento | Mi picchia da 50 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 11 maggio 2024) Ha trovato il coraggio dire il, una scelta spesso non facile da compiere. La storia di una donnana di 90dimostra che non è mai troppo tardi. L’anziana signora, dopo una vita di soprusi e violenze domestiche, ha detto basta: “Aiutatemi, mida 50”. L’anziana era stata ricoverata per l’ennesima volta, per un trauma toracico. A quel punto è intervenuta la Procura. Il pm ha chiesto ed ottenuto dalla gip la misura cautelare dell’allontanamento deldalla casa familiare. L’uomo, che ha accettato di indossare il braccialetto elettronico, troverà adesso una sistemazione presso i parenti.