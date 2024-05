Calciomercato Roma - AVANTI TUTTA in estate per portare in Capitale un nuovo DS

(Di sabato 11 maggio 2024), i giallorossi sono pronti a far loro quel giocatore per riuscire a potenziare notevolmente la rosa Lavuole assolutamente fare la differenza in questa sessione di, e quello che serve è sicuramente un colpo di alto livello per ridimensionare quella che è stata l’ultima stagione. Il nome nel mirino, secondo quanto

La squadra giallorossa ha messo nel mirino un giocatore ideale per il gioco di De Rossi e che potrebbe liberarsi a parametro zero . Il dopo Mourinho per la Roma è coinciso con l’approdo in panchina di Daniele De Rossi , uno dei simboli di quella ...

Lazio, il primo scudetto compie 50 anni: le pistole in spogliatoio, i vizi di Chinaglia e Maestrelli il partigiano (tra mito e realtà) - Lazio, il primo scudetto compie 50 anni: le pistole in spogliatoio, i vizi di Chinaglia e Maestrelli il partigiano (tra mito e realtà) - Domani sono cinquant’anni da quel 12 maggio 1974. Un altro mondo, un’altra Italia, un altro calcio. Nel giorno del referendum sul divorzio, che dimostrava come il Paese fosse cambiato almeno un po’, i ...

Il ritorno del Como in Serie A Sul lago le stelle non sono più solo quelle di Hollywood: da Hartono a Henry e Fabregas, i protagonisti - Il ritorno del Como in Serie A Sul lago le stelle non sono più solo quelle di Hollywood: da Hartono a Henry e Fabregas, i protagonisti - Esattamente 21 anni dopo l’ultima apparizione il Como completa la scalata e torna in Serie A. Una festa sognata, desiderata, attesa e arrivata al termine di un campionato disputato in crescendo e cara ...

Mourinho shock: «Rifiutare quella proposta per RESTARE alla Roma è stato un grande errore per me» - Mourinho shock: «Rifiutare quella proposta per RESTARE alla roma è stato un grande errore per me» - In un intervista rilasciata ai microfoni di EA Sports Korea, Mourinho ha parlato della sua carriera soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza alla roma terminata con un brusco esonero.