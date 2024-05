Filorussi - almeno 3 morti nel ristorante colpito a Donetsk

Roma, 26 aprile 2024 – Si muovono le pedine sulla scacchiera della guerra in Ucraina . I Filorussi sostengono che le forze di Kiev si sarebbero ritira te da un'area fortificata chiave dell'insediamento di Krasnogorovka, nel Donetsk. Un altro ...

Secondo i canali Telegram russi e ucraini, forti esplosioni hanno distrutto il ristorante Paradise in Donetsk dove si trovavano militanti filorussi che stavano festeggiando l'anniversario dell'autoproclamata repubblica del Donetsk . I social mostrano ...

Afghanistan, salgono a 311 le vittime delle inondazioni - Afghanistan, salgono a 311 le vittime delle inondazioni - (ANSA) - KABUL, 11 MAG - Secondo un rapporto provvisorio inviato all'Agenzia France Presse dal Programma alimentare dell'Onu (Wfp), le ...

