(Di sabato 11 maggio 2024) Milano – Aggredito alla stazione diDi, a quanto si apprende, è stato sottoposto a unprogrammato per la rimozione di garze inserite per tamponare le emorragie. Dopo l'operazione, riuscita, l'agente verrà trasferito per altri 6 o 7 giorni in terapia intensiva. Fortunatamente i parametri sono stabili e nel pomeriggio riceverà la visita dei parenti. Il viceispettore delle Volanti era statoalla schiena nella notte tra il 7 e l’8 maggio mentre tentava di bloccare un 37enne marocchino che lanciava sassi contro treni e persone alla stazione di. Ilera giunto sul posto proprio per fermare il suo aggressore, Hasan Hamis, che stava lanciando pietre contro i treni, ferendo tra l’altro una donna di 55 ...

Poliziotto accoltellato a Lambrate, nuovo intervento per Christian Di Martino - Poliziotto accoltellato a Lambrate, nuovo intervento per Christian Di martino - Milano – Aggredito alla stazione di Lambrate, Christian Di martino, a quanto si apprende, è stato sottoposto a un intervento programmato per la rimozione di garze inserite per tamponare le emorragie.

Milano, resta in prognosi riservata il poliziotto ferito - Milano, resta in prognosi riservata il poliziotto ferito - Resta in prognosi riservata Christian Di martino, il vice ispettore della Polizia di Stato accoltellato in modo grave da un 37enne di origini marocchine alla stazione di Lambrate, due giorni fa. Di Ma ...

Silanus, incendio in un’azienda agricola: bruciate centinaia di balle di fieno - Silanus, incendio in un’azienda agricola: bruciate centinaia di balle di fieno - Un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata in una azienda agricola di "Sa Roda", nelle campagne di Silanus, dove i vigili del fuoco stanno ancora operando per lo spegnimento e per la messa ...