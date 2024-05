Internazionali d’Italia - troppo Hurkacz per Nadal | lo spagnolo saluta Roma e il Foro Italico

(Di sabato 11 maggio 2024) Rafaele il, per l’ultima volta da giocatore. Il dieci volte campione di questo torneo si arrende al tennista polacco Hubertcon lo score finale di 6-1 6-3 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. La testa di serie numero nove del torneo è stato implacabile dall’inizio alla fine e ha marcato la differenza con unvolenteroso e generoso, ma che ovviamente è lontano parente dei tempi migliori. Meraviglioso il tributo del pubblicono che, in questi anni, ha condiviso con il tennista di Manacor tanti momenti indelebili. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio della partita è molto combattuto e di altissimo livello,non riesce a sfruttare ben cinque palle ...

