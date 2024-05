(Di sabato 11 maggio 2024) L’apocalisse norrena si avvicina a mouse e tastiera: un noto insider proietta l’ombra di God of Warsul mondo videoludico del PC Siccome vorremmo concludere la settimana su una nota più positiva in merito al connubio tra Sony e il mondo PC, ha fatto capolino l’ipotesi dell’di God of Warsu mouse e tastiera. Come sempre, però, quando si tratta dista ai lettori proseguire con cautela, e a noi scegliere le fonti più affidabili. A screditare la voce che dava The Last of Us: Parte II per prossima esclusiva PlayStation a sbarcare sui monitor del computer è infatti nientemeno che billbil-kun, il noto insider francese indissolubilmente legato alla testata Dealabs. billbil-kun ha apertamente definito fasulle le voci sul titolo Naughty Dog insu PC, accusando i leaker ...

God of War Ragnarok: port per PC in arrivo, secondo un rumor - God of War ragnarok: port per PC in arrivo, secondo un rumor - L’apocalisse norrena si avvicina a mouse e tastiera: un noto insider proietta l’ombra di God of War ragnarok sul mondo videoludico del PC.

God of War: Ragnarok, il gioco PlayStation è pronto al salto su PC - God of War: ragnarok, il gioco PlayStation è pronto al salto su PC - Sony potrebbe presto svelare la versione per PC del suo gioco d'azione pubblicato su PlayStation 4 e PS5 nel 2022: l'annuncio potrebbe arrivare entro fine mese ...

God of War: Ragnarok su PC: l’annuncio è imminente, rivela un noto insider - God of War: ragnarok su PC: l’annuncio è imminente, rivela un noto insider - Un nuovo report ha rivelato che Sony Interactive Entertainment è pronta ad annunciare l'arrivo di God of War: ragnarok su PC.