Napoli | Gaetano | «Siamo in sintonia con Gattuso | ci fa lavorare bene»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Prima del fischio d’inizio di-Parma, Gianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole Gianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio di-Parma. Le sue parole. «Esordio Champions? Esperienza bellissima, era il mio sogno da bambino e resterà per sempre.è entrato subito incon noi, ci sta facendotanto e. Oggi è molto importante vincere, sia per noi che per i tifosi. Vogliamo partire con il piede giusto con» Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #gaetanoasky Napoli-Parma, Gaetano a Sky: “Esordio in CL? Esperien… - Spazio_Napoli : - napolista : Gaetano: “Il mister è entrato subito in sintonia con noi” Il calciatore del Napoli a Sky: “Ci sta facendo lavorare… -