Mortal Kombat 11 | Joker arriverà il prossimo mese Confermato il supporto al crossplay

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019)11 continua ad espandersi con aggiornamenti e DLC, e le aggiunte più recenti sono ile un volto familiare.Sappiamo che ildell'universo DCsu11 ormai da un po', ma ora sappiamo quando di preciso.farà un'altra incursione nel mondo MK il 28 gennaio.In precedenza il personaggio era comparso nel 2008 invs DC Universe, un gioco cross-over dedicato - quindi è passato un po' di tempo dall'ultima apparizione. La data è stata rivelata ai The Game Awards, poi ribadita dai canali MK ufficiali su Twitter.Leggi altro...

Eurogamer_it : #MortalKombat11: in arrivo Joker a gennaio. Confermato il crossplay per PS4 e Xbox One. - nyalien_ : Se gioco a mortal kombat con crush mi sto tuffando irrimediabilmente nella friendzone? - GameXperienceIT : Mortal Kombat 11: è in arrivo il cross play tra le piattaforme di gioco? - -