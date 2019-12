Sgarbi esulta con CasaPound: “Sentenza che punisce Facebook” (Di giovedì 12 dicembre 2019) Vittorio Sgarbi dalla parte di CasaPound. Lo storico dell’arte festeggia insieme al movimento la causa vinta contro Facebook: “Finalmente una sentenza che punisce la prepotenza”. Il messaggio gradito dai molti dei suoi followers, ma che scatena anche numerose proteste. Sgarbi dalla parte di CasaPound Su Vittorio Sgarbi ogni giorno se ne dice una, o per lo meno. E’ abitudine aspettarsene una al giorno all’opposto del senso corrente. Un riferimento rivolto in particolare alle considerazioni, spesso non allineate di Sgarbi, su quello che riguarda la censura e la correttezza, con l’ultimo caso incentrato sulla figura di CasaPound. Quest’ultimo, in causa contro Facebook, ha visto uscire il primo vincitore ai danni del colosso social, messo nell’angolo da una storica sentenza riportata da “La Repubblica“. Lo storico dell’arte, oltre a ribadire la sua vicinanza a ...

