Napoli come in Gomorra | «Ecco Savastano» codice segreto dei borseggiatori

Leggi la notizia su ilmattino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Andavano a caccia di cartoline e fiale, guardandosi bene dalla nerissima, ignari che le loro conversazioni in codice fossero monitorate da mesi. Per il gruppo di, bloccati da un blitz...

MrAncelotti : Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opp… - MarcoBellinazzo : Il caso Napoli va studiato come 'modello' di crisi d'impresa: come arrivare alla gara decisiva della stagione con a… - annatrieste : Ieri #Hamsik era a Napoli per l'addio ufficiale. Oggi l'arrivo ufficiale di #Gattuso a Napoli. Lo voglio prendere c… -