LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 3-2 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | grande

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 22:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. CLASSIFICA GRUPPO A: 1. Lube Civitanova 3p (una partita un meno) 2. Trentino 2p (una partita in meno) 3. Ceske Budejovice 2p 4.2p 22:55reazione di carattere dei ragazzi di Lorenzetti, che sotto 2-0 hanno fatto vedere di che pasta sono fatti e sono riusciti a vincere la partita. Gli ingressi di Vettori e di Cebulj hanno dato nuova linfa ad una squadra che dopo i primi due set sembrava già con la testa sotto la doccia. 16-14 ACEEEEEEEEEEEE DI LISINA!!!!! IL SERBO REGALA LA VITTORIA A!!! 15-14 Primo tempo di Lisinac, tanto coraggio di Giannelli! 14-14 Sbaglia la battuta Cebulj, si va ai vantaggi. 14-13 DIAGONALE DI VETTORI, ...

