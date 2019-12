Ritratto della giovane in fiamme | storia di una passione purissima che vibra libera e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Donne senza uomini. Si evocano, si citano, si allontanano dal ricordo, ma in scena i maschi non ci sono mai. E non se ne sente la mancanza. Anzi se ne avverte il peso autoritario e ingiustificabile.in, regia di Céline Sciamma, in sala dal 12 dicembre grazie a LuckyRed, è il film che mette da parte canoni estetici, culturali e sessuali maschili a favore di una sensibilità sostitutiva al femminile come raramente è capitato di vedere al cinema negli ultimi anni. Siamo nel 1770. Lapittrice Marianne (Noemie Merlant) giunge in un’augusta villa sull’oceano atlantico per dipingere il tradizionale“casalingo” di Heloise (Adele Haenel), una ragazza che dovrà sposare il promesso spososorella maggiore morta all’improvviso. Per mostrare il suo rifiuto al matrimonio combinato Heloise non vuole però posare per il. Così Marianne, spinta ...

ilfoglio_it : Marta Cartabia è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. I giudici della Consulta l'hanno eletta questa mat… - tg2rai : #Piacenza, in un'intercapedine della galleria d'arte moderna è stato ritrovato un quadro che potrebbe essere il 'ri… - mebufalino : RT @chilhavistorai3: Ritrovato il “Ritratto di Signora” di Klimt? Un quadro identico nel muro del giardino della stessa galleria “Ricci - O… -