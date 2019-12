Prima al San Carlo senza diretta tv | la polemica di de Magistris | “La Rai preferisce il

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mamma Rai vede solo il Nord. Questa in sintesi la critica del sindaco di Napoli Luigi dee della Soprintendente del Teatro San, Rosanna Purchia, per la mancataRai delladel Massimo partenopea. “Che il Sud sia discriminato non lo scopro certo io oggi. E’ assolutamente evidente ed è per questo che da otto anni e mezzo io sto lottandosoldi e contro tutte le discriminazioni per portare Napoli al top come merita” ha dichiarato il primo cittadino partenopeo che stasera sarà presente alla messa in scena de “La Dama di Picche“. Il paragone è con la “Tosca” che ha aperto la stagione della Scala di Milano, ripresa dalle telecamere della tv di Stato. Despiega di non voler fare ”alcunacon Milano, città con cui stiamo creando un bel ...

forumJuventus : Record storico d'incasso in un San Siro stracolmo (coi tifosi che lasciano lo stadio prima) per l'ennesima impresa… - Inter : ?? | RAMIRO Prima del calcio d'inizio di #InterRoma, tutto San Siro in piedi per applaudire Ivan Ramiro #Cordoba! ??… - RaiUno : Lorenzo de' Medici fondò la prima Accademia d'Arte europea nei Giardini di San Marco a Firenze ??? @imediciofficial… -