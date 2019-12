Fiumicino primo aeroporto in Italia a sperimentare il riconoscimento biometrico

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Oggi è partita all’dila sperimentazione di un nuovo sistema di accettazione e imbarco che, attraverso l’identificazione biometrica del volto, punta a rendere più agevole, rapido e sicuro il transito dei passeggeri in partenza, velocizzando check-in, controlli di sicurezza e imbarco in aereo., anche grazie al contributo di Enac e Polizia di Stato, diventa ilined uno dei primi in Europa ala nuova procedura d’imbarco del futuro. In questa fase della durata di 6 mesi, il progetto sarà rivolto ai soli passeggeri che viaggiano da Romaad Amsterdam. Ai viaggiatori sarà offerta la possibilità di aderire al controllosu base volontaria. Il funzionamento prevede un un apparato totem multimediale che rileva le caratteristiche biometriche del volto e acquisisce elettronicamente le ...

partodomani : L'aeroporto di Roma Fiumicino è il primo scalo in Italia ad adottare la nuova tecnologia di risconoscimento faccial… - Primapressit : Fiumicino è il primo aeroporto in Italia a sperimentare il riconsocimento biometrico - MaurizioBaraban : @PoliticaPerJedi L'ho incontrata tempo fa nel negozio moleskine di Fiumicino, credo che stesse andando in Brasile.… -