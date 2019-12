Genova | cinghiale si fida dell’uomo ma viene abbattuto VIDEO

cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) Rodeo degli agenti della polizia difra le auto di corso Monte Grappa, in bassa Valbisagno, per cercare di bloccare una spasso fra marciapiedi e carreggiate. L’animale, forse arrivato dal greto di Bisagno, ha impegnando gli agenti dalla tarda mattinata, quando è stato avvistato dalle parti del Magistero e poi si è rintanato fra le aiuole. Nel tardo pomeriggio, quando ormai si pensava che l’animale, apparentemente docile, potesse essere ricondotto nel greto del torrente, è di nuovo sfuggito al controllo degli agenti. A quel punto le guardie venatorie della Regione lo hanno, non mancando di sollevare qualche critica fra i passanti che hanno assistito all’uccisione. Gli agenti hanno risposto allargando le braccia: «Illibero nella strada poteva provocare incidenti o causare altri problemi di ordine pubblico». Le guardie hanno poi ...

CronacaSocial : #Genova: cinghiale si fida dell’uomo ma viene abbattuto. Il video mentre attraversava la strade con un vigile. LEGG… - milit_grafica : Era solo sceso in città per un tocco di focaccia. In memoria del #cinghiale gentile di Corso Montegrappa a #Genova… - MASSIMOSOTTERI : Corso Monte Grappa, vigile urbano accompagna il cinghiale sulle strisce pedonali - Genova 24 -