Champions, Inter battuta ed eliminata

amara per l': nerazzurri battuti al Meazza (1-2) dal Barcellona e 'retrocessi' in Europa League. Barcellona senza Suarez in avvio.pimpante e vicina al gol con D'Ambrosio ma i catalani passano al 23' con Perez (errore di Godin). Il gol gela San Siro e l'. Lenglet ad un passo dal raddoppio (33'). Gara intensa,l'trova il pari con Lukaku (44' su assist di Lautaro). Nella ripresa doppia chance per il belga (61' e 64'), Vidal mette a lato (71').Ci prova anche Lautaro (72') Finale beffa:entra e segna A.Fati (87')(Di martedì 10 dicembre 2019)