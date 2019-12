Retromarcia Mastella | ordinata la rimozione di un’illuminazione che intanto… cade a pezzi

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clementeha proceduto questa mattina ad effettuare la disdetta della convenzione stipulata con la Camera di Commercio che, com’è noto, impegnava l’Ente Camerale a realizzare in collaborazione con l’Ordine degli Architetti“sperimentale” (con annessa filodiffusione) lungo il corso Garibaldi. La decisione è stata assunta a seguito della mancata attivazione, nella giornata di ieri, della suddetta illuminazione. Una situazione che, oltre a deludere le migliaia di persone accorse per assistere all’evento, ha determinato anche un grave danno d’immagine per l’Amministrazione comunale pur non avendo essa alcuna responsabilità per quanto accaduto. Il sindacoha inoltre disposto l’immediatadi tutte le attrezzature installate lungo il corso Garibaldi per la realizzazione di tale illuminazione ...

