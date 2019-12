Rennes-Lazio | orario | programma | tv | streaming | probabili formazioni Europa League

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo la fantastica vittoria contro la Juventus, latorna in campo ingiovedì 12 dicembre alle ore 18.55. Il percorso dei biancocelesti è ormai compromesso e la vittoria in casa delpotrebbe non bastare. I ragazzi di Simone Inzaghi attualmente hanno 6 punti e occupano la terza posizione in classifica. In testa il Celtic ormai sicuro del primo posto nel raggruppamento, seguito dal Cluj con 9 punti. L’unica possibilità per i biancocelesti, a patto di ottenere i tre punti in nella trasferta in terra francese, sarebbe che gli scozzesi, nonostante non abbiano più alcun interesse, vincano contro i rumeni. Una combinazione abbastanza complicata. A parità di punti a favore dellaci sarebbero gli esiti degli scontri diretti. Impossibile prevedere quali saranno lescelte dai due allenatori ma ci si attende un ampio turn over. Di seguito il ...

alfo_infa1992 : @giulia_mizzoni Se la Lazio gioca meglio di tutte e Inzaghi è un grande allenatore, è troppo. La stessa squadra che… - marsili_tommaso : RT @LazioNews_24: #Eurorivali: il @staderennais vince in casa e conquista il quarto posto. La @OfficialSSLazio non deve sottovalutare la sf… - LALAZIOMIA : -