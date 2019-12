Giulia De Lellis senza veli infiamma il web | si vede tutto FOTO

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Che periodo d’oro perDe! L’ex corteggiatrice, influencer da 4,3 milioni di follower e ormai anche autrice di un libro di successo, sta passando una delle fasi più belle della sua vita. Il cuore pieno, grazie alla storia d’amore con Andrea Iannone, una carriera in continua ascesa econfini, una meravigliosa famiglia accanto, ormai conosciuta e amata anche dai suoi fan:è stata davvero ‘baciata dalla fortuna’. Se aquesto aggiungiamo una bellezza indiscutibile e nel pieno della sua gioventù (la Deha appena 23 anni), il mix è perfetto., che sicuramente ama giocare con la propria immagine sui social, stavolta ha stupito il web con unadavvero piccante. Sebbene abbia abituato i fan asbarazzine, tra bikini mozzafiato e look eccentrici, in quest’occasione ha pubblicato uno scatto davvero osé. Eccola ...

