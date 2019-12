Ghostbusters | Afterlife | il trailer tedesco regala delle immagini inedite

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ha finalmente une la versione tedescaqualche immagine inedita in più. Ildell'attesocontiene alcune sequenzenon presenti nella versione originale. Al termine del video si vede infatti la giovane Phoebe mentre prova lo zaino protonico insieme al suo compagno di classe interpretato da Logan Kim. In: Legacy, si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis). La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del ...

