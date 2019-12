anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Roma – “Ahanno fatto cose che non si dovrebbero mai fare in una squadra“. Così Dino, ex portiere azzurro, interviene ai microfoni di Radio anch’io sport, raccontando la sua sul periodo grigio deldi Carlo Ancelotti. “Non voglio entrare nel merito delle polemiche – continua– e dire se hanno ragione i giocatori o ha ragione la presidenza, dico che non si deve arrivare a queste posizioni così pubbliche e eclatanti, che sono poi più difficili da chiudere“. “Il– conclude– penso si possa mettere in riga e tornare a giocare per la Champions. L’importante èl’unità“. L'articolo, ildi: “L’importante èl’unità” proviene da Anteprima24.it.

Corrado121216 : RT @benq_antonio: #Napoli Qualche giorno fa sono comparse sulla scena le #BlackSardine distaccamento dell #Sardine #Reggioemilia che chied… - boscarolomarco : RT @benq_antonio: #Napoli Qualche giorno fa sono comparse sulla scena le #BlackSardine distaccamento dell #Sardine #Reggioemilia che chied… - anteprima24 : ** Caso ##Napoli, il commento di Zoff: “L'importante è ritrovare l'unità' ** -