Manovra | Renzi si prende il merito | Abbiamo vinto la battaglia delle tasse

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Matteooggi ha commentato l'annuncio fatto ieri sera dal Premier Giuseppe Conte con il ministro dell'Economia sull'accordo trovato in seno alla maggioranza di governo sullaeconomica con la definizione degli ultimi dettagli e, in particolare, su alcune nuove, Conte: "Accordo totale. Non è il Governo" Tassa sulle auto aziendali azzerata. Sugar tax rinviata ad ottobre e plastic tax ridotta dell'85% e rinviata a lugliooggi ha scritto sui suoi canali social:"In queste settimane Italia Viva ha lottato con forza per evitare l’aumento, a cominciare dall’IVA. Dalle auto aziendali fino al rinvio della Sugar e Plastic Tax il risultato è stato raggiunto. Da gennaio ci sarà da fare uno sforzo in più: rilanciare la crescita. Ecco perchélanciato il Piano ...

MediasetTgcom24 : Intesa sulla Manovra: Renzi rivendica vittoria, ma Conte lo gela #manovra - CretellaRoberta : RT @fanpage: Manovra, Renzi rivendica: “Abbiamo vinto noi”. Conte non ci sta: “Non c’erano premi” - LaStampa : Renzi si intesta la vittoria sul taglio delle tasse. Conte lo gela: non c’erano premi in palio, abbiamo vinto tutti… -