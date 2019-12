Furto d’auto a Padova | ladro si schianta poco dopo

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Momenti di grande paura a Candiana, in provincia diper und’auto. Un uomo si è recato al campo sportivo insieme al figlio di 8 anni per prendere un amichetto. Quando è sceso a piedi, ha lasciato l’utilitaria con il motore acceso nel parcheggio e il bambino a bordo. Non appena si è allontanato tre rom hanno visto l’auto e hanno pensato di rubarla. Uno di loro si è messo al volante e si è allontanato con la vettura. Il proprietario si è subito accorto del, si è aggrappato alla portiera ma non è riuscito a fermare il malviventi.d’auto aUn gruppo di malviventi, probabilmente di etnia rom, hanno rubato l’auto dell’uomo ferma nel parcheggio con a bordo il figlio del proprietario del mezzo, un bambino di 8 anni. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi del padre, che ha visto la scena a distanza e non ha fatto in tempo ad ...

