Badminton | l’Italia rischia di non avere rappresentanti a Tokyo 2020 Solo Fabio Caponio

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’Italia delseriamente di guardare dalla tv le Olimpiadi di, almeno per quanto concerne le posizioni da assegnare attraverso il ranking: qualche flebile speranza la possiede soltantonel singolare maschile, mentre le opportunità sono praticamente nulle negli altri tabelloni. SINGOLARE MASCHILE Come detto soltanto in questo tabellone l’unico azzurro adqualche residua possibilità è, attualmente 128°. Se si esclude il neozelandese Abhinav Manota, che otterrebbe al momento il pass per la rappresentanza continentale, l’azzurro dovrebbe scalare oltre trenta posizioni per rientrare tra coloro che virtualmente sono in possesso della carta olimpica. Singolare maschile QR WR Player Country 1 1 Kento Momota Japan (JPN) 2 2 Chou Tien-chen Chinese Taipei (TPE) 3 3 Anders ...

