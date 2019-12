Gianna Nannini | età | moglie | figlia | carriera della cantante toscana

Domenica In : tra gli ospiti di oggi Paolo Bonolis e Gianna Nannini : Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 1° dicembre 2019, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Paolo Bonolis e Gianna Nannini. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, che darà il benvenuto in studio anche all'amico Paolo Bonolis e a Gianna Nannini. Sarà una Domenica In divisa in due parti quella di oggi, 1° dicembre 2019, per la visita di Papa Francesco a ...

Grave incidente di Gianna Nannini | Perse tre dita della mano | Cosa è successo : Non tutti sanno che Gianna Nannini prima di diventare famosa ebbe un Grave incidente che rischiò anche in qualche modo di stroncarne la carriera dato che all’epoca stava imparando a suonare il pianoforte. Leggi anche –> Chi è Gianna Nannini: età, carriera, figlia, vita privata della cantante Visualizza questo post su Instagram Oh […] L'articolo Grave incidente di Gianna Nannini | Perse tre dita della mano | ...

Domenica In - ospiti Paolo Bonolis e Gianna Nannini : le anticipazioni : Il conduttore si racconta tra carriera e vita privata, la rocker canta alcuni dei suoi più grandi successi

Gianna Nannini in tour nel 2020 - biglietti in prevendita per le date nei palasport : Gianna Nannini in tour nel 2020, nei palasport italiani. La cantante sarà in concerto dal 18 novembre al 3 dicembre nei palazzetti dello sport, per 7 date che fanno seguito all'evento speciale allo Stadio Franchi di Firenze. Il 18 novembre l'artista si esibirà al Pala Florio di Bari e il 19 novembre al Pala Partenope di Napoli. Il 21 novembre sarà al pala Catania di Catania e il 25 novembre a Treviso per un concerto al Pala Verde. Il 28 ...

20 anni che siamo italiani - 1a puntata/ Diretta e ospiti : da Gianna Nannini a Mika : 20 anni che siamo italiani: Diretta e ospiti prima puntata 29 novembre con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Nannini, Mika, Mannoia e tanti altri.

La Differenza di Gianna Nannini è un seminario rock-blues che ci dà una lezione (recensione) : La Differenza di Gianna Nannini è un ritrovato senso di colpa. Abbiamo trascorso tanti anni a perdere tempo con dimensioni sonore che credevamo veramente nostre, ma dopo l'ascolto del diciannovesimo disco della Gianna (inter)nazionale ci accorgiamo che ci mancava qualcosa. A questo giro, due anni dopo Amore Gigante (2017), per quanto non sembrasse necessario dall'olimpo in cui la rocker senese divide et impera, esiste un upgrade nella ...

Billie Eilish - «Everything I Wanted». Gianna Nannini feat Coez - «Motivo». Nuove canzoni da ascoltare subito : Anche questo weekend si parte con il botto e con cinque Nuove canzoni da consumare voracemente. Alcune fanno da preludio ad album super trap come quello di tha Supreme, altre danno il benvenuto a un asse Roma-Siena che funziona alla grande e a un album da ascoltare subito (Gianna Nannini basta come incentivo?). Ecco la top 5 dei brani freschi di release e have a nice PLAY! A Boogie wit da Hoodie + Lil Uzi Vert, «Reply» Il brano di A ...

Gianna Nannini - «La Differenza». L'album - le canzoni - il tour : È possibile aprire un nuovo capitolo ripartendo da uno cominciato quarant'anni fa? Stando a «La Differenza» di Gianna Nannini, la risposta è sì: è il titolo del nuovo album che esce venerdì 15 novembre, anticipata dall'omonima titletrack. Il disco, che arriva due anni dopo Amore Gigante, è il ventesimo album studio dell'artista italiana vincitrice del Premio Tenco, ma musicalmente rappresenta qualcosa di completamente diverso dai lavori degli ...

La Differenza di Gianna Nannini - 10 tracce “che bruciano di fuoco puro” : Esce oggi La Differenza, il nuovo album di Gianna Nannini. 10 tracce inedite nate nel suo studio di Londra, vicino a Gloucester Road, e poi registrare a Nashville. Gianna Nannini racconta l'esperienza di Nashville e spiega come mai ha deciso di recarsi proprio lì per realizzare il suo nuovo progetto discografico. La motivazione è legata alla resa dei suoni. Non ha registrato infatti con gli overdubs ma suonando tutti insieme, nello stesso ...

Gianna Nannini diventa un ologramma e da Berlino si esibisce a X Factor : Se il dono dell’ubiquità non ci è ancora permesso, resta solo una cosa: l’ologramma. E adesso è realtà anche in Italia. Il terreno di prova è stato X Factor, il talent musicale in prima serata su Sky 1. Il programma condotto da Alessandro Cattelan ha visto sul palco Gianna Nannini, fresca di nuovo album pubblicato dal titolo La Differenza (Charing Cross Records Limited / Sony Music). L’artista si stava esibendo fisicamente al ...

A X factor si procede a tarallucci e vino e ologrammi di Gianna Nannini : Tutto dovrebbe cominciare con una canzone di Gianna Nannini. Le giornate, l’Europa, i viaggi, un amore, le cene, le docce, i film stranieri, i live di X-factor. Ieri è quasi successo, lei ha quasi aperto il quarto live e lo ha fatto stando a Berlino, però sul palco di Milano. Proprio così. È stata l

#XF13 - Quarto live show Sky Uno e NOW TV. Ospite Gianna Nannini e Mabel : Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l’uscita di scena di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari, X FACTOR 2019 arriva al giro di boa di questa stagione. Ma quella di giovedì 14 novembre alle ore 21.15, per il talent di Sky prodotto da Fremantle, è una puntata davvero decisiva: superare indenni questa sfida permetterà infatti a 7 talenti di presentare il proprio inedito la prossima...