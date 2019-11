Fonte : romadailynews

(Di sabato 30 novembre 2019) CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DEL MATTINO DI DOMANI, DOMENICA 1 DICEMBRE. LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO DALLE 7:30 FINO ALLE 12.00 NEL TRATTO COMPRESO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INIZIANO OGGI LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI, DOMENICA 1 DICEMBRE, NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 LA STRADA RIMARRà CHIUSA IN VARIE FASI IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO MARTIRI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-11-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ???#Roma -Via Ardeatina CHIUSA per potatura al traffico privato in fasi: 1 L.go Martiri delle Fosse Ardeatine-Via G… -