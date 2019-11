In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Novembre | Senatore granturismo In 18 mesi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Novembre : Le società di Carrai coi donatori di Open. Gli amici di Renzi : soldi&marchette in Lussemburgo : Le carte di Firenze Dalla Open alla Wadi: i finanziamenti gemelli Renzi-Carrai L’inchiesta si allarga – Si indaga sulle società lussemburghesi dell’imprenditore: ecco l’intreccio con la scalata al potere dell’ex premier di Antonio Massari Depositi&prestiti di Marco Travaglio Non essendoci lasciati intimidire dal trio B.-Previti-Dell’Utri e neppure da Salvini, specializzati in querele e cause per danni a raffica, figuratevi se ci ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Novembre : : Firenze Open sotto inchiesta per le spese dei politici e il bancomat di Lotti L’esame dei conti – La Guardia di finanza analizza le uscite in relazione alle attività del partito di Marco Lillo e Valeria Pacelli Natale ad Hammamet di Marco Travaglio Sullo scandalo Open si leggono così tante scemenze, fra l’altro copiate da B. senza pagargli i diritti d’autore, che è meglio mettere qualche puntino sulle i. “Mi scuso con le persone ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Novembre : Scandalo Open : indagato Carrai. Caccia al tesoro (e ai bancomat) di Renzi&company : indagato Carrai, pm a Caccia dei bancomat del renzismo “La fondazione Open ha agito da articolazione di partito e ha rimborsato spese ai parlamentari”, scrivono i magistrati di Firenze. Il fedelissimo era nel Cda di Vincenzo Iurillo e Valeria Pacelli Suicidio a rate di Marco Travaglio Chi pensava che il suicidio dei 5Stelle in Emilia Romagna si fosse completato la settimana scorsa, con Di Maio&C. che declinano la responsabilità sulla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Novembre : : Gli ultrasalvini La Rai dei partiti è ferma: niente multe per chi sfora I dati Agcom pubblicati ieri dal “Fatto” e le mani alzate di Viale Mazzini sul pluralismo: occhi puntati solo sotto elezioni di Gianluca Roselli Compagno Billionaire di Marco Travaglio Solo due anni fa, Renzi spiegava al Pd cos’è la sinistra, essendone uno dei massimi esperti mondiali: “Essere di sinistra non significa rincorrere i dogmi del passato, salire su un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Novembre : Tele-Salvini : 100 ore tv in 4 mesi. Più di Conte - il triplo di M5S e Pd : Pluralismo Cento ore di Salvini in tv: più del premier e il triplo di M5S e Pd Impar condicio – Da luglio primo in tg e talk di Giandomenico Crapis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nuove latitanze. “Renzi verrà ad Hammamet? Il riformismo riparte di lì” (il Riformista, 20.11). Perché, è già ricercato? Per la barba del profeta. “Grillo a Roma pronto a sconfessare l’ex pupillo Di Maio” (La Stampa, 23.11). “Il capo è Di Maio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Novembre : Avanti con Di Maio. Ma anche col Pd. Grillo raddrizza i 5Stelle e forse salva il governo : Vertice a due Il garante con Di Maio e il Pd: “Ora basta criticare il governo” L’incontro – Beppe salva il capo politico: “Resta lui, adesso non rompete più” Ma gli impone la rotta: “Dobbiamo fare progetti bellissimi con la sinistra” di Luca De Carolis Quel che è di Grillo di Marco Travaglio Nel mantra “Ricordati che devi morire” ripetuto ogni giorno al M5S da quelli che capiscono sempre tutto sui loro Verani Illustrati, manca una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Novembre : Sondaggi : destre al 50% - cioè ai 2/3 dei seggi : Nazareno “Se si vota, Salvini vince col 49% e cambia la Carta” Allarme rosso – I dem di governo, guidati da Franceschini, preoccupati dall’“esplosione dei 5S” dopo il voto su Rousseau per le liste alle Regionali di Wanda Marra L’ultimo treno di Marco Travaglio La foto di gruppo dei ministri giallorosa sorridenti e ridanciani a cena col premier Conte suscita, spontanea, una domanda: ma che avranno mai da ridere? Il governo è appeso a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Novembre : Il 70% dei votanti su Rousseau. Emilia e Calabria - sconfessata la linea Di Maio : Ribaltone M5S: no a Di Maio e sì alle liste per le Regionali Il quesito su Rousseau, tra polemiche e rivolte sui territori: il 70 per cento vuole il simbolo in Emilia-Romagna e Calabria. Appena 27.273 i votanti di Lorenzo Giarelli Suicidio assistito di Marco Travaglio Di Maio ammette ciò che tutti vedono: il M5S è “in un momento di difficoltà” (pietoso eufemismo). E Buffagni evoca la possibile “estinzione del Movimento”, nato dalla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Novembre : Scandalo mondiale all’ombra di Obama. “Così Marchionne si comprava i sindacati Usa” : Guai al Lingotto – Stati Uniti Le accuse alla Fiat: “Mazzette sindacali per danneggiarci” La General Motors a testa bassa contro il rivale italo-americano, che replica: “Ci colpiscono per la fusione Psa” di Salvatore Cannavò L’anima de li mortacci di Marco Travaglio Scusate se rompo ancora l’anima con la storia del governo senz’anima (se non l’abbia mai avuta o l’abbia persa per strada, non si è ben capito). Ma ci sono sviluppi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Novembre : “Casse renziane - soldi illeciti”. Le carte delle indagini su Eyu e Open : Roma Google, Fastweb e i farmacisti: ecco i bancomat di Eyu Agli atti – L’elenco dei pagatori nell’indagine per finanziamento illecito sull’ex tesoriere dem passato a Italia Viva (e sul leghista Centemero) di Valeria Pacelli Ghostbusters di Marco Travaglio Fermi tutti, che nessuno si muova. Dopo Ezio Mauro, Folli, Gramellini e De Angelis, anche Nicola Zingaretti ha perso il sonno perché il governo non ha l’anima. Il grido di dolore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre : Piovono sardine e pm. Modena - in migliaia contro Salvini : lui si chiude in un locale con pochi intimi : Segni di vita sardine, gran bis a Modena: “Sfida a Salvini in tutta Italia” Un’altra piazza stracolma – Il secondo “fish mob” emiliano fa ancora il botto: 7 mila persone malgrado la pioggia. E ora il “brand” si esporta, a partire da Perugia e Parma di Sarah Buono Ius Sòla di Marco Travaglio Ogni tanto Salvini si sveglia nel cuore della notte tutto sudato. L’incubo ricorrente è che il governo Conte 2 faccia poche cose importanti e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Novembre : “Buoni risultati” – Alitalia perde 1 milione al giorno : l’inchiesta L’Alitalia ha l’acqua alla gola, ma dà premi d’oro ai dirigenti E io pago! – I commissari distribuiscono un milione per i “Buoni risultati di gestione”. E nominano altri 48 nuovi capi (43 da fuori) di Daniele Martini Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’arma segreta. “In Campania il Cav lancia Caldoro: ‘Avevamo un altro nome, ma ha rifiutato…’” (il Giornale, 14.11). Era Raffaele Cutolo. Modello ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Novembre : Gli impresentabili di Forza Italia Viva : non si butta niente : L’inchiesta “Prendiamo a destra e sinistra”: Italia Viva lavatrice dei riciclati Trasformismo – I volti che Matteo Renzi sta imbarcando di Dario De Luca Anche le sardine s’incazzano di Marco Travaglio Per il Pd che insegue la piazza di Bologna, è una fortuna che l’ultima riunione di maggioranza sulla giustizia fosse a porte chiuse. Se le 12-13 mila “sardine” avessero assistito a quel vertice, avrebbero perso il sorriso a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Novembre : Conte e i pm di Milano contro Mittal. Pagherete caro pagherete tutto : Taranto Roma Il governo reagisce: “Ne risponderete, commessi dei reati” Il colosso: “Via dal 4 dicembre”. E vieta le ispezioni ai commissari. Il ricorso d’urgenza: “Così distruggono il sito” di Carlo Di Foggia Le sardine e i tonni di Marco Travaglio Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa: sono i quattro amici trentenni che a Bologna hanno guastato la festa a Salvini col flash mob delle “Sardine”, ...