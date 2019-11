Viadotto crollato, domani riapre la A6

Slitta ala riapertura della carreggiata Sud della A6 Savona-Torino dopo che una frana ha causato il crollo delMadonna del Monte in direzione Nord. La decisione è giunta dopo un vertice in prefettura. L'apertura sarà a senso unico alternato con scambio di carreggiata e sarà condizionata. Il transito si fermerà in caso di allerta meteo e se la frana, che ha spazzato via i piloni, continuerà a muoversi.(Di giovedì 28 novembre 2019)