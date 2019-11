Ana Maria contava sogni

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Anaci credeva e, non le sue ultime ore. Quando una donna è coinvolta getta il cuore oltre gli ostacoli e, troppe volte, ad accogliere quel lancio c’è una vasta distesa di violenza. “Getta il cuore”, se lo leva dal petto e lo tira lontano da sé e, con quell’autoasportazione, mai indolore, va incontro a incertezze, a problemi, a questioni da chiarire, a imprevisti in alcuni casi chiamati pericolo.Possiamo affermare che chi investe affettività e tempo in una relazione “a rischio”, corre il pericolo di perdersi e di farsi annientare dagli eventi sia dal punto di vista psicologico che fisico? Con molta probabilità sì, ma la donna infatuata non se ne capacita, non calcola le sorti, lavora di speranze. Non affronta la realtà.“Ma che fai?” gli urla Anaincredula mentre lui ...

Ana Maria, 30 anni, colpevole di esser rimasta incinta e di amare un 51enne che l'ha bastonata, accoltellata, sgozzata