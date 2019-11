“È nato!” Fiocco azzurro a L’Eredità | a dare la notizia è proprio la neo mamma

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 24 novembre 2019) Francesca Fichera, ex Professoressa de, e Filippo Volandri, ex tennista possono appendere un belfuori dalla porta di casa. Dopo Emma, che ormai avrà circa 2 anni, il 24 novembre nasce un bel sagittario che porta il nome di Edoardo. Lo scatto della piccola e tenera mano paffuta emoziona tutti i follower di Francesca, inondata da subito dalle dovute meritatissime congratulazioni. Non mancano nomi di amici e colleghi molto affezionati alla coppia, come Benedetta Mazza, Elisa D’Ospina, Carolina Rey, Eleonora Arosio, Sabrina Ghio. Entusiasma apprendere, inoltre, che è il papà stesso a dedicare sul suo profilo un ringraziamento speciale per la donna che ha messo al mondo un altro frutto del loro amore. Non è forse giunto il momento di coronare a nozze? I due piccioncini hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2009, ma per impegni lavorativi e scelte personali non ...

violanews : Fiocco azzurro in casa Fiorentina: è nato Daniele Mastronardi - - Massimiliano5S : Fiocco azzurro a Tramonti: è nato Nathan Parlato -