Dopo Death Stranding il prossimo titolo di Hideo Kojima potrebbe essere un horror?

Fonte : eurogamer

(Di domenica 24 novembre 2019) Ora cheè stato pubblicato, il leggendario creatore di videogiochiha lasciato intendere chetornare al genereper il suoprogetto. Già in un'intervista dello scorso ottobre,aveva confermato il suo interesse per il genere, lasciando intendere che prima o poi si sarebbe deciso a creare un gioco."Voglio fare un giocoun giorno. Ho alcune nuove idee che penso possanobuone, ma non so quando potrei iniziare a svilupparlo, ci penserò in futuro", ha dichiarato nell'intervista. E proprio recentementeha pubblicato uno strano tweet in cui scrive: "Per fare un gioco, sto guardando molti film del genere in modo da risvegliare il mio interesse. The Eye è il filmche ho noleggiato quando ho iniziato a creare PT, ma era troppo spaventoso da finire. Questa volta sarò in grado di finirlo?"....

Eurogamer_it : Il prossimo titolo di #HideoKojima potrebbe essere un horror? - vovesoinmori : dopo secoli ho ricominciato death note solo per potermi guardare i riassunti del trono del muori a pari passo. cesyro lo faccio per te. - Blackstar90210 : Non leggo molte recensioni, ma visto che questa di @IGN ha fatto (molto) discutere ho deciso di leggerla, soltanto… -