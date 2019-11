Roma | Friedkin punta a chiudere entro Natale

Cessione Roma - chi è Dan Friedkin : tutto quello che c’è da sapere sul magnate interessato al club giallorosso : La Roma sta vivendo un momento tutto sommato positivo della stagione. Nonostante la sconfitta di Parma, i giallorossi si mantengono stabilmente a ridosso delle posizioni che garantiscono un posto nella prossima Champions League. L’obiettivo è certamente alla portata della squadra di Fonseca e la rosa sta dimostrando di avere le carte in regola per fare bene. Ma a tener banco in questi giorni sono le voci extra-campo. E’ ...

Il gruppo Friedkin vuole la Roma - la società conferma : il comunicato ufficiale sulla trattativa : L’ AS Roma conferma le indiscrezioni: contatti con potenziali investitori Importanti novità in casa Roma: nelle ultime ore l’hanno fatta da padrona una serie di indiscrezioni riguardanti l’ingresso nel club giallorosso di Dan Friedkin, magnate americano dell’automobile. Adesso è il club capitolino stesso a fare chiarezza e confermare i contatti con potenziali investitori. “Sono in corso dei contatti preliminari con ...

Dan Friedkin nuovo proprietario della Roma?/ Il miliardario USA interessato alla Lupa : Dan Friedkin nuovo proprietario della Roma? Le ultime voci parlano di un forte interesse per la Lupa da parte del miliardario USA

Roma - Gruppo Friedkin interessato a entrare in società. La borsa schizza - titolo sospeso per eccesso di rialzo : Soldi freschi, anche di rimbalzo. E’ bastata la voce, molto fondata, di un ingresso come socio di minoranza del Gruppo Friedkin nella Roma per lanciare il titolo giallorosso in borsa: ora vale 0,562 euro per azione, l’11,29% rispetto alla chiusura di ieri. 1,6 milioni di azioni scambiate, scrive Calcio e Finanza, “in sostanza quanto la cifra complessiva di azioni scambiate dal 12 novembre fino a ieri. Per trovare un valore più alto ...

Cessione Roma - il gruppo Friedkin interessato al club giallorosso [DETTAGLI] : Il gruppo Friedkin fa sul serio. E’ interessato ad entrare nella Roma. E mira a diventare l’azionista di maggioranza. La trattativa, è entrata nel vivo, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’. Emissari del gruppo texano, che distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani, sono sbarcati nella Capitale e nei giorni scorsi si sono incontrati presso lo Studio Tonucci, che da sempre assiste Pallotta in ...