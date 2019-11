Matteo Salvini | porte aperte ai grillini Per Di Maio il disastro finale | via

Il tribunale del ministri ha archiviato l’indagine su Matteo Salvini per abuso d’ufficio riguardo alla vicenda della nave Alan Kurdi dello scorso aprile : Il tribunale del ministri ha archiviato l’indagine nei confronti dell’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, accusato di abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Alan Kurdi della ONG Sea Eye, a cui il 3 aprile del

Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini per diffamazione : La sorella di Stefano Cucchi ha depositato questa mattina la querela alla Procura della Repubblica di Roma.Continua a leggere

Alan Kurdi - archiviazione per Matteo Salvini. L’ex ministro : “Buona notizia” : L'indagine a carico dell'ex ministro degli Interni Matteo Salvini è stata archiviata dal tribunale dei Ministri. Il leader della Lega era indagato per abuso d'ufficio e rifiuto d'atti in ufficio per la vicenda della Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye, a cui il governo italiano aveva negato lo sbarco, lo scorso 3 aprile.Continua a leggere

Luca Parnasi : «La cena con Matteo Salvini a casa mia per non farci beccare» : Una registrazione nello studio del costruttore dieci giorni prima del banchetto alla presenza dell'ex ministro rivela il vero scopo di quella serata alla presenza del leader, del tesoriere e di Giancarlo Giorgetti. E al banchetto erano presenti «altri appaltatori» per «dare un sostegno alla Lega» La cena segreta di Matteo Salvini con il palazzinaro Luca Parnasi per finanziare la Lega "

Matteo Salvini - archiviata l'indagine sulla Alan Kurdi : accolta la richiesta della Procura di Roma : Le toghe rosse hanno fallito ancora: l'indagine a danni di Matteo Salvini per la Alan Kurdi è stata archiviata. A prendere la decisione è stato il Tribunale dei ministri che ha così accolto la richiesta della Procura di Roma. L'ex ministro dell'Interno era stata accusato di abuso d'ufficio e rifiuto

Matteo Salvini - archiviata l’indagine per il caso della Alan Kurdi dal Tribunale dei ministri : Il Tribunale dei ministri, accogliendo la richiesta della Procura di Roma, ha archiviato l’indagine che vedeva indagato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Alan Kurdi della ong Sea Eye del 3 aprile 2019. archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. La nave della Ong tedesca soccorse al largo della Libia 64 migranti ...

Mes - Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte : "Se cede sarebbe alto tradimento - che viene punito col carcere" : Pesantissimo attacco di Matteo Salvini a Giuseppe Conte: "Il Mes è un trattato che rischia di far saltare i risparmi degli italiani, è un modo di fare terrorismo, sarebbe un trattato folle, un organismo privato decide di quanto tagliare i fondi delle banche per salvare le banche tedesche", sbotta il

Mes - la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini - cosa promise il premier a giugno : "Sovranismo da operetta", tuona Giuseppe Conte, "bugiardo e smemorato", risponde Matteo Salvini. Uno scontro totale quello tra il premier e il leader della Lega sul Mes, che in realtà si riferisce a fatti accaduti quando i due governavano insieme nell'esecutivo giallo-verde. Secondo il presidente de

Matteo Salvini smaschera le sardine : "C'è chi prepara 'mezzi non propriamente pacifici'". Il post-vergogna : Non tutte le sardine, i manifestanti anti-Salvini, sono pacifiche. È il caso di una certa Federica Mariani, una giovane che sul gruppo "sardine del Belgio" prepara "mezzi non propriamente pacifici" in attesa dell'arrivo del leader della Lega ad Anversa. A denunciare quanto scritto dalla ragazza è lo

La Lega si allarga - il sindaco di Sorrento Peppino Cuoco lascia il civico e passa a Matteo Salvini : Chi diceva che in Campania la vittoria del centrodestra sarebbe stata alquanto remota deve ricredersi. Proprio in queste ore il bacino Salviniano si è allargato: il sindaco di Sorrento, Peppino Cuomo, si è "convertito" alla Lega. Con un passato da democristiano, poi azzurro e infine civico, il primo

Matteo Salvini : "Ceno con tanti - con Parnasi sono andato anche allo stadio" : “Vado a cena ogni mese con migliaia di imprenditori, con Parnasi sono andato anche allo stadio, non so se sia un’aggravante”. Cosi il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto, ironicamente, alla domanda di una giornalista sulle intercettazioni di messaggi con il costruttore.“Cose losche, mi autodenuncio, ci sono andato insieme anche allo stadio”, ha aggiunto.

Luigi Di Maio a L'aria che tira : "Quella di Matteo Salvini è stata la dimostrazione di slealtà più grande" : Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde l'occasione per attaccare in diretta Matteo Salvini. La scelta di far cadere il primo governo Conte "è stata la dimostrazione di slealtà più grande che ci sia mai stata nel panorama politico italiano. Il leader Lega mi augur

Matteo Salvini di nuovo papà? Pancino molto sospetto di Francesca Verdini : Secondo indiscrezioni rese note da Diva e Donna, Matteo Salvini potrebbe diventare nuovamente papà. Sembra che Francesca Verdini, compagna del leader della Lega da qualche mese, secondo il noto giornale, abbia una pancia sospetta. Sembra che alcuni paparazzi abbiano fotografato i due durante un’uscita serale e dalle foto si noti un Pancino sospetto della Verdini. La storia d’amore tra il leader politico e la figlia di Denis Verdini ...

Mes - Matteo Salvini smaschera il patto : "Salvare le banche - sì. Quelle tedesche e francesi" : "Il Mes salva le banche, sì, ma Quelle francesi e tedesche". Matteo Salvini commenta così l'intervista al Corriere della Sera del commissario Ue all'Economia (uscente) Pierre Moscovici, che ha invitato tutti i paesi dell'Unione a votare per approvare il Mes per non far saltare anche il fondo salva-b