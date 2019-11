Bambini picchiati nella scuola della moschea a Padova | l’ex imam faceva anche propaganda

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) La foto di Adolf Hitler campeggiava sul suo profilo Facebook, con scritte inneggianti allaestremista e antisemita. Ma non c’erano solo quelle immagini e quella parole contro di lui. C’eral’accusa di aver maltrattato, picchiato e terrorizzato icoranicadi via Jacopo da Montagnana a. Finora l’uomo aveva ricevuto l’obbligo di dimora nel capoluogo euganeo, con divieto di uscire di casa dalle 17 alle 8 del mattino e obbligo di firma in questura una volta al giorno. Ma la misura non è stata più ritenuta sufficiente. E così è stata decretata l’espulsione di Ahmed Junayed, l’ex19ennecomunità musulmana bengalese nel quartiere dell’Arcella. Il prefetto lo ha ritenuto socialmente pericoloso e ha quindi firmato il provvedimento. La polizia lo ha accompagnato al centro di permanenza ...

