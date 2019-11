Adrian | Celentano punta tutto sulla musica E conquista il pubblico

Adriano Celentano : “Mi sono sentito orrendo” - la rivelazione ad Antonacci : Adriano Celentano, ad Adrian ospita Biagio Antonacci, con lui canta e gli fa una rivelazione Adriano Celentano è tornato con il suo Adrian ad infuocare le televisioni degli italiani. Lo spettacolo è amatissimo, specialmente dai molteplici fan del cantante. Durante la serata, sul palco è salita un’altra grande voce della musica nostrana: Biagio Antonacci. I […] L'articolo Adriano Celentano: “Mi sono sentito orrendo”, la ...

BIAGIO ANTONACCI/ 'Mio fratello' - il duetto con Celentano e la rivelazione.. - Adrian - : BIAGIO ANTONACCI ospite di Adriano Celentano duetta sulle note di 'Mio fratello': 'l'avevo scritta per te, ma non volevo disturbarti...'

Adrian - come è ridotto Adriano Celentano : caduta in basso - chi ospita questa sera : Secondo la figlia Rosita Celentano Adriano è troppo avanti per essere capito nel presente. Ha ragione, siamo scemi noi a non comprendere come Il Molleggiato pensi di alzare gli ascolti di Adrian, il mega show allestito su Canale 5 ospitando stasera il giornalista Andrea Scanzi. Eh sì: dopo Maria De

Adrian - Celentano chiama un altro cantante dopo il rifiuto di Al Bano : dopo il rifiuto di Al Bano Carrisi, che ha rinunciato a partecipare ad Adrian, Celentano ci riprova con un altro cantante. Nella nuova puntata del programma infatti ospiterà Biagio Antonacci oltre ad Andrea Scanzi. Si tratta del terzo appuntamento con la trasmissione creata dal Molleggiato e da sempre al centro delle polemiche. Per ora non è chiaro cosa succederà nel nuovo appuntamento, l’unica certezza è che non ci sarà Al Bano Carrisi, ...

Platinette ‘affonda’ Adriano Celentano. Critiche e accuse pesanti : “Uno sdegnoso rifiuto…” : Giovedì 21 novembre, in prima serata, canale 5 torna Adriano Celentano con terza puntata di “Adrian”, lo show tornato in onda dopo essere stato sospeso la scorsa stagione per alcuni problemi di salute del cantante. Nonostante la nuova versione lo show fatica a decollare. Le prime due puntate, infatti, hanno clamorosamente perso la sfida con la fiction di Raiuno “Un passo dal cielo 5”. La scorsa settimana Adrian ha così incollato davanti ai ...

Celentano criticato da Platinette : “Adrian esperienza fallimentare” : Adriano Celentano, parla Mauro Coruzzi (Platinette): “Adrian è una delusione” Andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Adrian. Il programma è stato criticato da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, sulle pagine di DiPiù, che ha parlato dello show di Adriano Celentano così: “Adrian, il “nuovo” protagonista della serie di animazione, proprio non ci va giù e digerirlo ancora, dopo la ...

Adrian - Rosita Celentano nega il flop e accusa il pubblico : Rosita Celentano difende Adrian e il progetto di suo padre Adriano, negando il flop e affermando che i tempi non sono ancora maturi per comprendere appieno il messaggio del Molleggiato. Lo show in onda su Canale Cinque non sta ottenendo i risultati sperati. Gli ascolti sono in calo e il cartone ideato dal cantante continua ad attirare polemiche. Nemmeno la presenza di grandi nomi come quello di Maria De Filippi è riuscito a risollevare lo share ...

Adrian - Rosita Celentano : “È troppo avanti per essere capito nel presente”. E Al Bano dà buca : “Non ho tempo - sono in tour” : Adrian? troppo avanti per essere capito nel presente. La difesa d’ufficio dell’ultimo programma di Adriano Celentano arriva dalla figlia Rosita. “Adrian non può essere capito adesso, ma va bene così: mio padre è da una vita che fa cose che sul momento non vengono capite dal pubblico”, ha spiegato al Corriere la figlia dell’81enne star della canzone italiana. Rosita ha poi ricordato un altro episodio di incomprensione diretta del valore dei ...

Adrian - parla Rosita Celentano : “Il pubblico non è pronto a capirlo” : La figlia del cantante difende lo show televisivo trasmesso su Canale 5 in prima serata: "Mio padre è da una vita che fa...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Adrian - Celentano ci riprova con Al Bano. Ma lui rifiuta : Adrian continua ad essere una delle trasmissioni televisive più chiacchierate del periodo. Nonostante la partecipazioni di grandi ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, infatti, il programma stenta a decollare. Polemiche, critiche e ascolti molto bassi continuano a preoccupare Celentano, che prova a puntare su nuovi nomi. Per la prima puntata, Adriano Celentano ha voluto scommettere su ben cinque presentatori: Piero Chiambretti, Paolo ...

Adrian - Al Bano Carrisi gela Adriano Celentano : "Non ho tempo di andarci" : Lo ha visto lo show di Adriano Celentano su Canale 5? "Non ho avuto tempo perché sono in giro. Non vedo l' ora di vederlo". Andrebbe ospite? "Mi hanno chiamato per la prossima settimana ma sono qui, in giro in questo tour". Al Bano parla di Adrian di Adriano Celentano nell'intervista esclusiva oggi

