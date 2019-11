Salerno | arrestata dai carabinieri pericolosa latitante romena in fuga da 12 anni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ignazio Riccio La donna era stata condannata a ventidi reclusione in via definitiva dal Tribunale di Hunedoara in Romania La suaè durata dodici, ma alla fine è stataa Scafati, nel Salernitano, daidel nucleo investigativo di Napoli. È finita la latitanza di Anca Maria Murg, 30enne di origine, ricercata per omicidio volontario aggravato in concorso e inserita tra i latitanti più pericolosi in ambito europeo. La donna era stata condannata a ventidi reclusione in via definitiva dal Tribunale di Hunedoara in Romania. La vicenda risale al lontano 2007, quando in una discoteca di Tampa, zonadei Carpazi, insieme ad altre due persone, la Murg aggredì un ragazzo di 18durante una lite. Il giovane fu colpito con calci e pugni, poi con una mazza da baseball e anche con un masso. Il colpo fatale gli fu inferto col tacco ...

stampamezzogior : Donna arrestata a Scafati: era ricercata - piuenne : #Salerno - Latitante romena dal 2010 arrestata a #Scafati - salernonotizie : Salerno: ruba portafogli su un bus, arrestata 44enne romena -