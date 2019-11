Messina | esplode un deposito di fuochi d’artificio | 5 morti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Luca Sablone Ancora da accertare le cause dell'esplosione; segnalati anche due dispersi. In corso l'intervento dei vigili del fuoco Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di, dove undidi artificio è esploso verso le ore 17.00 del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 novembre. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni della stampa locale in totale vi sarebbero 5: si tratterebbe di quattro uomini di una ditta esterna e della moglie del proprietario (Venera Mazzeo, di 71 anni). Tuttavia sul profilo Twitter ufficiale dei vigili del fuoco si legge che i deceduti accertati sarebbero tre e vi sarebbero due dispersi. Barcellona Pozzo di Gotto (ME), esplosione alle 16:45 in undi: intervento #vigilidelfuoco in corso, recuperati tre corpi privi di vita, segnalati due dispersi, soccorsi due feriti ...

