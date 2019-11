Emilia Romagna | Cremaschi | “Mobilitazione ‘sardine’? Ricorda i girotondi che poi finirono

Emilia Romagna - le ‘sardine’ fanno tornare un po’ di ottimismo : c’è ancora voglia di resistenza : Ci sono momenti in cui torna un po’ di ottimismo. Succede nonostante troppo spesso venga spontaneo – per lo meno a chi ha assaporato in altri tempi il piacere di fare politica – identificarsi in una vignetta disegnata da Altan qualche anno fa. Si vede un tipo accasciato su una sedia, mentre dice: “Ci sono dei momenti storici che a uno gli piacerebbe di poter dire: io non c’ero”. Capita perché siamo in ostaggio del sedicente ...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : anche domani scuole chiuse a Bomporto [FOTO] : Stanotte a mezzanotte la zona F, della quale Bomporto fa parte, entrerà in allerta rossa, questo a scopo preventivo in considerazione dell’innalzamento dei livelli di Secchia e Panaro. Per questo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Bomporto. Le due idrovore che pescano acqua dal Naviglio sono regolarmente in funzione e per questo è confermata la chiusura della strada e del ponte sul Naviglio in centro ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora allarme rosso per la piena dei fiumi : Confermata per domani, mercoledì 20 novembre, la criticità idraulica da Allerta rossa sui bacini idrografici di Reno e affluenti, che si estende ora anche alle aree attraversate da Secchia e Panaro, in provincia di Modena. Il grado elevato di Allerta è giustificato dalle rotture arginali tuttora presenti (l’Idice a Budrio e il canale diversivo Burana a Finale Emilia, Modena) e dalla propagazione delle piene nelle zone di valle tra il pomeriggio ...

Allerta Meteo “rossa” in Emilia-Romagna per le piene dei fiumi : “Nelle prime ore della giornata di mercoledì 20 novembre si prevede la formazione di celle temporalesche sul mare e sulla fascia costiera, che sulla zona di Allertamento B assumeranno un carattere organizzato. I fenomeni saranno in esaurimento già nel corso della mattina. Piogge deboli e sporadiche potranno verificarsi sul resto del territorio. La ventilazione si prevede debole, dai quadranti orientali e con temporanei rinforzi in ...

ELEZIONI IN Emilia-ROMAGNA/ Tutti i numeri che smentiscono lo schema Bonaccini-Pd : ELEZIONI Emilia Romagna. Lo schema del Pd è semplice: solo con Bonaccini la regione può garantire civiltà e progresso contro barbarie e involuzione.

SONDAGGI/ Emilia-Romagna - Lega e Pd alla pari : M5s in calo - 6% - favorisce Bonaccini : SONDAGGI politici Emilia Romagna: Fratelli d'Italia in aumento, il calo di M5s fa vincere Bonaccini. Sono testa a testa Lega e Pd.

Maltempo Emilia Romagna : nuova esondazione del fiume Idice nel bolognese : Il Maltempo non concede tregue sull'Italia. Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno colpito nuovamente le regioni centro-settentrionali, già martoriate da piogge e forti temporali nei giorni...

Sondaggi elettorali Winpoll : Emilia Romagna - M5S ago della bilancia : Sondaggi elettorali Winpoll: Emilia Romagna, M5S ago della bilancia La partita elettorale che si giocherà il 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna è più che mai aperta. Lo si evince leggendo i dati degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Winpoll per Il Sole 24 Ore. Il governatore Emiliano Stefano Bonaccini che corre per il bis, raccoglie la fiducia dell’80% dei suoi cittadini mentre l’operato della sua amministrazione viene ...

Allerta rossa in Emilia Romagna. Arancione in sei regioni. LIVE : Il maltempo non accenna a lasciare l'Italia. Dopo una settimana caratterizzata da temporali, neve, piene di fiumi e acqua alta a Venezia, arriva un nuovo vortice con venti di scirocco e libeccio. Tra le aree più colpite Emilia, Liguria e l'alta Toscana

Luigi Di Maio - desistenza in Emilia-Romagna? Forse no : come può tirare la volata a Lucia Borgonzoni : Sono iniziate le valutazioni in casa Movimento 5 stelle rispetto alla possibilità di presentare una lista in Emilia-Romagna. Secondo il capo politico, Luigi Di Maio, e altri esponenti di peso del Movimento, l'opzione desistenza sarebbe preferibile, in quanto eviterebbe l'ennesima brutta figura in un

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - la svolta del M5S si a alleanza con il Pd ma veto a Bonaccini - intanto il centrodestra sale ancora : In vantaggio secondo i sondaggi è attualmente il governatore del pd Bonaccini ma i dissidi interni nei dem e l’indecisione del M5S potrebbero nuocere non poco la sua cavalcata verso la riconferma alla guida dell’Emilia Romagna. Il governatore si è sempre detto pronto a un’alleanza con il M5S perché convinto anche dai sondaggi che un eventuale appoggio anche esterno dei grillini significherebbe la vittoria della coalizione del ...