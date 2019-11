Diana del Bufalo confessa | Non sto passando un periodo facile

Diana del Bufalo sta male?/ La fragilità e la psicoterapia : 'cercate la felicità vera' : Diana Del Bufalo sta male? L'attrice confessa di essere in psicoterapia: "Sono fragile e mi sento impreparata alla vita". Tantissimi i messaggi di affetto dai fan

Diana del Bufalo : “Periodo non facile”. La psicoterapia e la fragilità : Diana Del Bufalo: “Non sto passando un periodo facile”. La lunga confessione: la psicoterapia e la fragilità Diana Del Bufalo e la confessione che non ti aspetti. La conduttrice, nelle scorse ore, ha affidato al suo profilo Instagram un lungo messaggio in cui ha dichiarato che sta attraversando un momento complicato e confuso della sua […] L'articolo Diana Del Bufalo: “Periodo non facile”. La psicoterapia e la ...

Giacomo Leopardi - nasce la Biblioteca digitale leoparDiana con i manoscritti del Sommo : Da un accordo tra l'Università di Macerata e e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico arriva il progetto di digitalizzazione dei manoscritti autografi di Giacomo Leopardi: l'opera del Sommo sarà consultabile on line entro i prossimi tre anni. Il lavoro si affiancherà a quello della Biblioteca Nazionale di Napoli, dove sono conservati pezzi più pregiati, tra cui la copia autografa de "L'infinito".Continua a leggere

InDiana Jones e il tempio maledetto : trama - cast e curiosità del film con Harrison Ford : Sabato 2 novembre, su ReteQuattro dalle 21.15 circa in poi, torna nuovamente in televisione l’ormai classico Indiana Jones e il tempio maledetto, sequel del fortunatissimo Predatori dell’arca perduta uscito nel 1984. Diretto ancora da Steven Spielberg su un soggetto di George Lucas, questo secondo capitolo delle avventura di Indy è stato per anni considerato dai fan come l’anello più debole della saga per poi essere rivalutato ...

L’esorcismo della Regina nella residenza di Sandringham per il fantasma di Diana : L’episodio è raccontato nella seconda parte dei diari di Kenneth Rose, un grande esperto di Royal family morto nel 2014, pubblicati in questi giorni e anticipati dal Daily Mail

Bolzano. ClauDiana : firmata la convenzione con l’ospedale per l’uso della mensa : È stata approvata nel corso della recente seduta della Giunta provinciale la prosecuzione della convenzione con la Scuola provinciale superiore

Diego Abatantuono - nuovo programma su Italia 1 con Diana del Bufalo e Barbara Foria (Anteprima Blogo) : Nel 2020 su Italia 1 arriverà non soltanto la nuova edizione di La Pupa e il secchione, a distanza di quasi 10 anni dall'ultima stagione trasmessa (qui alcune anticipazioni), ma anche un programma totalmente inedito. Si tratta di quello annunciato a luglio scorso da Pier Silvio Berlusconi con Diego Abatantuono mattatore. Blogo è in grado di anticipare che insieme all'attore, attualmente al cinema nel film Tutto il mio folle amore di Gabriele ...

I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA/ Streaming video film su InDiana Jones su Rete 4 : I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA in onda su Rete 4 oggi, 26 ottobre 2019. Si tratta di uno dei capitoli della saga su Indiana Jones con Harrison Ford.

I predatori dell’arca perduta : trama - cast e curiosità sulla prima avventura di InDiana Jones : Chi sa come nasce Indiana Jones e cosa c’entra Guerre Stellari in tutto ciò alzi la mano: sabato 26 ottobre, su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda I predatori dell’arca perduta, in seguito ribattezzato Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, pellicola del 1981 che segna l’esordio sulle scene dell’archeologo hollywoodiano più famoso di sempre. Nei panni del dottor Jones, per la prima volta, c’è ...

"Harry non ha imparato la lezione della madre Diana" : Se solo si fosse fermato alla visita al campo minato. Se solo avesse ripercorso i passi della madre Diana, senza andare oltre. Invece no. Il principe Harry ha fatto di più durante il suo viaggio in Sudafrica, il primo in compagnia della moglie Meghan e del figlio Archie: ha rivelato ai media le sue frustrazioni, esponendosi al loro giudizio e dimostrando in questo modo di non aver affatto imparato la lezione di sua madre. Questo è ...

Franceschini : «Castel dell'Ovo al Mibac - valutiamo anche gestione FloriDiana» : «Castel dell'Ovo è un luogo fantastico. Lo avevo già visto ma non in modo così approfondito. Stiamo ragionando con il Demanio per avere la possibilità che sia...

Questa oca inDiana è l’astronauta del regno animale : Se ti ritrovi ad altezze himalayane senza particolari traumi fisici, delle due l’una: o sei tra gli scalatori più forti al mondo o sei un’oca indiana. Davvero: l’uccello anche conosciuto col nome scientifico di Anser Indicus è noto per i suoi voli ad altissima quota, dato che per andare a svernare in certi luoghi, come la Birmania, deve superare alcune delle vette più alte del mondo, innalzandosi anche a 7mila metri di quota. A ...