MotoGp | Viñales si nasconde | “siamo ad un buon livello | ma non mi sento al massimo per il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) Lo spagnolo ha commentato la prima giornata di prove libere, utile per prepararsi alla qualifica di domani Reduce dalla vittoria ottenuta in Malesia, Maverickha cominciato con il sorriso il fine settimana di Valencia. Lo spagnolo della Yamaha ha completato in maniera egregia le prime due sessioni di prove libere, chiudendo al secondo posto nel pomeriggio alle spalle di Quartararo. AFP/LaPresse Interrogato nel post FP2, l’iberico ha sottolineato: “è sempre difficile qua perché la mattina fa freddo e il pomeriggio c’è tanto vento. Stamattina mi sono trovato molto bene, se c’è freddo andrà abbastanza bene. Sto meglio fisicamente e psicologicamente con il team e con la moto, per me è unmomento. Sono contento, è stato un bell’inizio, un venerdì soddisfacente. Mibene sulla moto, come sempre. Sicuramente ci sono dei punti da ...

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 fissa l'obiettivo per la gara finale ? e lascia un messaggio al suo team ? - zazoomblog : Maverick Vinales MotoGP GP Valencia 2019: “Siamo in un ottimo momento se domenica farà freddo potremo fare bene” -… - gponedotcom : Dovizioso: 'Un anno lungo per me, non ho il brio dell'inizio': 'Senza più nulla di importante in ballo è normale, n… -